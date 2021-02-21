Dünya Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor Adını boncuk koydum
AVRUPA

Bahçesindeki fareyi bisküvi ile besliyor: Adını boncuk koydum

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Nazif Karakoç (55) bahçesine gelen fareyi kendi elleriyle bisküvi ile besliyor. Karakoç'un fareye bisküvi yedirirken çekip, paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Haber Merkezi DHA
Bahçesindeki fareyi besliyor.
Bahçesindeki fareyi besliyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Nazif Karakoç (55) bahçesine gelen fareyi kendi elleriyle bisküvi ile besliyor. Karakoç'un fareye bisküvi yedirirken çekip, paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

ADI BONCUK

Başçiftlik ilçesinde yaşan evli ve 3 çocuk babası doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesine gelen fareyi bisküvi ile besledi.Karakoç, 'Boncuk' ismini verdiği fareye kendi elleriyle bisküvi yedirirken o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

YILANLARIM DA VAR

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Karakoç, "Benim bahçemde yazları her türlü hayvanı bulmak mümkün. Yılanlarım, yeşil kertenkelelerim, farelerim var. Çeşit çeşit kuşlarım var. Geceleri buraya kurtlar, tilkiler geliyor. Onlara yiyecek bırakıyorum. Özellikle 3-4 yıldır benim bir farem var. İsmini 'Boncuk' verdiğim, o da burada arılarımın içerisinde, burada doğal bal yetiştiriyorum. Fare burada geziyor. Ben bir doğacı olarak onlara hiçbir zarar vermiyorum. Onlarla artık anlaşıyorum. Onları besliyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.
Cumhurbaşkan Erdoğan Muhammed Emin Saraç Hocanın kabri başında Fatiha Suresini okudu

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
65 yaşında üretici oldu

65 yaşında üretici oldu

Nazire teyze aylık kazancıyla şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.