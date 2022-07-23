Bakan Akar'dan Odessa limanına saldırı açıklaması: Taraflarla görüştük Rusya reddetti

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya saldırı gerçekleştirildi. Kiev saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikelenko konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Rusya 24 saatten kısa sürede Odessa Limanı'na füze attı. BM ve Türkiye ile İstanbul'da imzaladığı anlaşmaları ve verdiği taahhütleri bozdu" dedi.

TEK SORUMLU RUSYA

Nikelonko, Rusya'ya tahıl koridoru konusunda taahhütlerini yerine getirmesi için çağrı yaptı ve "Bu anlaşmalara uyulmaması durumunda küresel gıda krizinin derinleşmesinin tek sorumlusu Rusya'dır" dedi.

BAKAN AKAR: TARAFLARLA GÖRÜŞTÜK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, taraflarla görüştüğünü belirterek patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı:

"Temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler."

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'RUSYA SALDIRIYI REDDETTİ'

Rusya ile de temasta bulunduklarını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki, vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükunetle, sabırla burada sakin bir şekilde iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik."

BM VE AVRUPA KOMİSYONU'NDAN KINAMA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir açıklama yaparak Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını duyurdu.

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de saldırının kınanması gereken bir suç olduğunu söyledi.

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