Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda: İlk durak Güney Afrika

Cami imamı Cuma hutbesini okurken bayıldı

Fas'ta Ömer bin Hattab Camii'nin İmamı Cuma hutbesi verdiği sırada baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan imamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fas'ta Ömer bin Hattab Camii'nin İmamı, Cuma hutbesini okurken yorgunluk ve bitkinlikten rahatsızlanarak bayıldı. Kelime-i Şehadet getiren imamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, izleyenleri duygulandırdı. Kendinden geçen Cuma vaizinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



