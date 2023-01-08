Dünya Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda İlk durak Güney Afrika
AFRİKA

Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda: İlk durak Güney Afrika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu burada Cape Town’da Sultan II. Abdülhamid’in adını taşıyan Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda: İlk durak Güney Afrika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Afrika’da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Zimbabve, Ruanda, Gabon ile Sao Tome ve Prinsipe’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Güney Afrika’ya gitti.

Çavuşoğlu, başkent Cape Town’da Sultan II. Abdülhamid’in adını taşıyan, restorasyon çalışmalarını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) üstlendiği Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm kurumlarımızla işbirliği halinde dünyanın her yerinde kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

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