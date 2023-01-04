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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle telefonda görüştü. İki bakan görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yineledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Saniyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre iki bakan Filistin, Suriye ve Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • İki bakan da görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kınadıklarını yinelerken, Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Al Sani ve Çavuşoğlu ayrıca Afganistan Geçici Hükümetinin kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile belirli çalışma alanlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişelerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede Katar’da başarıyla düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası münasebetiyle mevkidaşını tebrik etti.

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