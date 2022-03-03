Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani koridor mutabakatından memnuniyet duyduk

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiştir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, canlı yayında ülkesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Biz her şeye hazırız" diyen Zelenskiy, "Buraya bizi öldürmeye geldiler" ifadelerini kullandı. Destek veren ülkelere teşekkür eden ancak bunun için geç kalındığını söyleyen Zelenskiy, "Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir." diye konuştu.