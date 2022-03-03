Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani koridor mutabakatından memnuniyet duyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı.
KORİDOR TAHLİYELERİ KOLAYLAŞTIRACAK
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Putin, Rusya ve Ukrayna'nın tek bir halk olduğunu ifade ederek, 'Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum' dedi. Sivillerin insan kalkanı olarak kullanıldığını söyleyen Putin, 'Yabancı ülke sakinlerini esir almış durumdalar. Hepsini Harkiv'de tren istasyonunda tutuyorlar. Yüzlerce yabancı bu bölgeden kaçmaya çalışıyor ama yapamıyorlar' dedi.