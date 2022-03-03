Dünya Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü İnsani koridor mutabakatından memnuniyet duyduk
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani koridor mutabakatından memnuniyet duyduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani koridor mutabakatından memnuniyet duyduk
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı.

KORİDOR TAHLİYELERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

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