Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar: Akan kanın durması gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/KTKON9ggpL — Yeni Şafak (@yenisafak) March 16, 2022

Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Amacımız Ukrayna'nın silahsızlandırılması.

Ukrayna faşist idolojiden temizlenmeli. Ankara'nın yaklaşımı dengeli.

Türkiye Rusya'ya tek taraflı yaptırımlara katılmadı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi ve alan açılmasın konusunda üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çabaladık.

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İki ülke arasındaki ateşkesin sağlanması için çaba gösterdik. Ancak insani dram devam ediyor, siviller hayatını kaybediyor. Akan kan ve gözyaşının durması gerekiyor. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz.

Şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancı kaybetmedik. Belaus'taki görüşmeleri destekliyor, olumlu sonuç getirmesini yürekten destekliyoruz.

Bu tehlikeli gidişatı durdurmak için çağrılarımızı en başından beri yineliyoruz. Hepimizin amacı aynı, savaşlar durmalı insanlar ölmemeli. Hep birlikte çalışmaya devam etmek öncelikli arzumuz.

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Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi

(Mariupol'da camiye sığınan Türklerin tahliyesi) En kısa sürede buradan sivil inşallah çıkarılır. bunun için acil ateşkese ihtiyaç var. Diplomasiyi önceleyen çabalarımız artarak sürecek.

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Buradan tahliye çok zor çünkü çatışmalar devam ediyor. Ateşkesin sağlanması gerekiyor.

Türkiye olarak yegane gayemiz bölgedeki barışın sürdürülmesi.

Putin ve Zelenskiy görüşmesi ne zaman olacak?

Lavrov: Bugün bunu görüşmedik. Ancak bu görüşme için engel görmüyoruz ama görüşme için görüşme olmamalı. Önce mutabakat sağlanmalı, sonra görüşme gerçekleşmeli.

Çavuşoğlu: Müzakerelerin olumlu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak yakınlaşmaların olduğunu da biliyorum Mutabakat sağlandığında Türkiye böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan Rusya ve Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması gerekiyor.

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Rusya-Ukrayna arasında yeni bir görüşme olacak mı?

Lavrov: Yeni bir görüşme konuşulmadı. Ancak bir yeni bir görüşmeye hazırız.

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Çavuşoğlu: İlk görüşmeye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. ancak umarız ki bir daha bu formatta bir toplantıya ihtiyaç kalmadan iki ülkenin lideri kalıcı bir ateşkes imzalamak için bir araya gelir.