Dünya Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar Akan kanın durması gerek
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar: Akan kanın durması gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya Ukrayna arasındaki ateşkesin sağlanması için en başından beri Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancı kaybetmedik. Akan kan ve gözyaşının durması gerekiyor. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz" dedi. Çavuşoğlu, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna ise, "Mutabakat sağlandığında Türkiye böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar: Akan kanın durması gerek
Çavuşoğlu-Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Amacımız Ukrayna'nın silahsızlandırılması.

Ukrayna faşist idolojiden temizlenmeli. Ankara'nın yaklaşımı dengeli.

Türkiye Rusya'ya tek taraflı yaptırımlara katılmadı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi ve alan açılmasın konusunda üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çabaladık.

İki ülke arasındaki ateşkesin sağlanması için çaba gösterdik. Ancak insani dram devam ediyor, siviller hayatını kaybediyor. Akan kan ve gözyaşının durması gerekiyor. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz.

Şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancı kaybetmedik. Belaus'taki görüşmeleri destekliyor, olumlu sonuç getirmesini yürekten destekliyoruz.

Bu tehlikeli gidişatı durdurmak için çağrılarımızı en başından beri yineliyoruz. Hepimizin amacı aynı, savaşlar durmalı insanlar ölmemeli. Hep birlikte çalışmaya devam etmek öncelikli arzumuz.

Türkiye'den barış diplomasisi: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi
DÜNYA
Türkiye'den barış diplomasisi: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi

Türklerin Ukrayna'dan tahliyesi

(Mariupol'da camiye sığınan Türklerin tahliyesi) En kısa sürede buradan sivil inşallah çıkarılır. bunun için acil ateşkese ihtiyaç var. Diplomasiyi önceleyen çabalarımız artarak sürecek.

Buradan tahliye çok zor çünkü çatışmalar devam ediyor. Ateşkesin sağlanması gerekiyor.

Türkiye olarak yegane gayemiz bölgedeki barışın sürdürülmesi.

Putin ve Zelenskiy görüşmesi ne zaman olacak?

Lavrov: Bugün bunu görüşmedik. Ancak bu görüşme için engel görmüyoruz ama görüşme için görüşme olmamalı. Önce mutabakat sağlanmalı, sonra görüşme gerçekleşmeli.

Çavuşoğlu: Müzakerelerin olumlu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak yakınlaşmaların olduğunu da biliyorum Mutabakat sağlandığında Türkiye böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan Rusya ve Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlaması gerekiyor.

Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet modeli uzlaşması olabilir
DÜNYA
Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet modeli uzlaşması olabilir

Rusya-Ukrayna arasında yeni bir görüşme olacak mı?

Lavrov: Yeni bir görüşme konuşulmadı. Ancak bir yeni bir görüşmeye hazırız.

Çavuşoğlu: İlk görüşmeye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. ancak umarız ki bir daha bu formatta bir toplantıya ihtiyaç kalmadan iki ülkenin lideri kalıcı bir ateşkes imzalamak için bir araya gelir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da: Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi
OYNAT 00:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da: Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi
Rusya-Ukrayna arasındaki krizin çözümü için çok önemli bir yol oynayan Türkiye, barışın sağlanması için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.


Motorun kalbi

Motorun kalbi

Sivas'ta üretilip 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı.
Putin ve Zelenskiygörüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz ev sahipliğine hazırız.

Sınır güvenliğinde kullanılacak.

Erdoğan: Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor

Bakan Çavuşoğlu: Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz.

'Yapamazsınız diyenlere inat dünyanın en büyüğünü inşa ettik.'

​Altı yaşındaki çocuğun içinde olduğu otomobili çaldı.

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.