Bakan Fidan Gazze sınırında: Birkaç 100 metre ötedeki soykırımı durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'a gitti. Bakan Fidan, Mısır El Ariş Havalimanı'nda Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer Mohamed tarafından karşılandı.
El Ariş Limanı'na giden Fidan daha sonrasında Refah Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulundu. Gazze’den birkaç yüz metre uzaklıkta olduklarına dikkat çeken Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
'Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda'
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Şu anda heyetimizle beraber Refah Sınır Kapısı'ndayız, bize Sina Eyalet Mahallesi Tümgeneral Halep'te refakat etmekte, kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya gelmeden önce El Ariş Limanı'na uğradık, gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini oradan nasıl kamyonlara yüklendiğini görme imkanımız oldu. Refah Sınır Kapısı'nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda, sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre şu anda kamyonlar gitmiyor, Şenova'ya yönlendiriliyor orada da yüzde 25 civarında kamyon geçiş yapabilmekte."
'Bütün baskıyı artırmalıyız'
Bakan Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
- "Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç ve su yok, açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, bütün baskıyı artırmalıyız."