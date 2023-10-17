Bakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı: Tanımlamalar değişmeli bunun adı hırsızlık

Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile Beyrut'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.





Gazze'de devam eden insanlık dramının son bulması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Fidan, "Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azaltılması, savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerinin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.





Fidan, Mısır'da yapılan görüşmelerde, Mısır ile bu konuda dayanışma içinde olunduğunu aktararak, "Burada da Lübnan'da, Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasını sağlayacak olaylara karşı durmada beraber olduğumuzu söylemek istiyorum." dedi.













'Tarihi bir barış çıkabilir'

Daha büyük bir barışın zemini olması yolunda neler yapılabileceği üzerine çalışıldığını aktaran Fidan, "(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanmakta ve bunun için gerekli çalışmaları yapmakta." değerlendirmesinde bulundu.





'Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecek'

Fidan, "Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş, 1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir." diye konuştu.





Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğine dikkati çeken Fidan, son olayların bunun bir kez daha kanıtlayıcısı olduğunu dile getirdi.





'Türkiye'nin bazı fikirleri var'

Fidan, Filistin ile İsrail arasında sağlanabilecek barış için Türkiye'nin oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak, netleşmiş fikirleri olduğunu ve bunları söylemeye devam edeceklerini kaydetti.





Buna ilişkin Fidan, şu ana kadar Filistin devletine giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmadığı tespitinin herkes tarafından kabul edilmesine ve yeni yöntem üzerinde durulmasına dair Türkiye'nin bazı fikirleri olduğunu dile getirdi.





'Yalanları kurumsallaştırdılar'

Fidan, "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturduklarını, hem kendilerine hem dünyanın geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

'Bunun adı hırsızlık'

Tanımlamaların değişmesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna da bir terim buluyorsunuz 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır." diye konuştu.





Fidan, bu durumun bu şekilde ifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Buna benzer yalanların artık kabul görmediği son olan olaylarda da ortaya çıktı. Bu yöntem, ne İsraillilere ne Filistinlilere güvenlik ve barış getirmiyor, artık bu yalandan yapılan haksızlıkların, zulmün kılıflara sokulmasından artık vazgeçilmesi lazım." görüşünü dile getirdi.





'Yaptığımız uyarılara kulak verin'

"Mescid-i Aksa'yla ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin." dedi.





'Kutsallarla oynamayın'

Fidan, kutsallarla oynanmayacağını, kutsallarla daha büyük krize yol açacak şekilde ihlal girişiminde bulunulamayacağını belirterek, şunları kaydetti:





"Bunların derhal son bulması lazım, bunlar İsraillilere de Filistinlilere de ve bölgeye de barış, güvenlik getirmiyor. Bunu uluslararası toplum biliyor. Bizim uluslararası topluma çağrımız; bildiğiniz gerçekle uyumlu politik davranış içinde bulunmanız ve bunun ne olduğunu sizler de biliyorsunuz, biz de biliyoruz."





Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Sükunetin istikrar sağlamasını istiyoruz

Ülkesi Lübnan'ın savaş isteyen bir ülke olmadığını vurgulayan Buhabib, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "Sükunetin istikrar sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.





Buhabib, İsrail'in, özellikle Lübnan'ın güneyinde kışkırtmayı artıracak hareketlerden kaçınmasının, bölgede gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasının Lübnan'ın şartları arasında bulunduğunu aktardı.





Lübnan ordusuna bağlı bazı mevzilerin ve bölgedeki bazı köylerin saldırıya maruz kaldığını söyleyen Buhabib, İsrail'in Lübnan sınırındaki eylemlerine ilişkin, "Ateşe benzin dökülmesi gibi hareketler. Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır." dedi.





Buhabib, olayların ve çatışmaların bir an önce durdurulmasını istediğinin altını çizerek, aksi takdirde hem Gazze'deki halk hem de bölge ve dünya için olumsuz etkilerinin devam edeceğine dikkati çekti.





Bölgeye yakıt, gıda, ilaç ve elektrik verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Buhabib, Filistin meselesine bir siyasi çözüm bulunmadıkça, bölgede hiçbir şekilde güvenlik, sükunet ve barış olmayacağını kaydetti.





'Türkiye'nin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz'

Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarından dolayı Fidan'a teşekkür eden Buhabib, Beyrut limanında meydana gelen patlamada hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binasının Türkiye tarafından onarıldığını belirtti.





Buhabib, Türkiye'nin kara gün dostu bir ülke olduğunu ifade ederek, Bakan Fidan'ın ziyaretinin önemli bir döneme rastladığını, bölgenin çok zor ve önemli durumlardan geçtiğini söyledi.





İsrail- Filistin çatışmasına yönelik, çok sayıda mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Buhabib, bunun yanı sıra Beyrut'ta bulunan yaklaşık 65 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirtti.





Buhabib, "Bu görüşmelerde amacımız, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak." diye konuşarak, uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskılarını artırmasını ve tarafların barış görüşmelerine tekrar dönmesini arzu ettiğini belirtti.















