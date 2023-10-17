Bakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı: Tanımlamalar değişmeli bunun adı hırsızlık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile Beyrut'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
'Tarihi bir barış çıkabilir'
'Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecek'
Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğine dikkati çeken Fidan, son olayların bunun bir kez daha kanıtlayıcısı olduğunu dile getirdi.
'Türkiye'nin bazı fikirleri var'
Fidan, Filistin ile İsrail arasında sağlanabilecek barış için Türkiye'nin oldukça ciddi olduğunu vurgulayarak, netleşmiş fikirleri olduğunu ve bunları söylemeye devam edeceklerini kaydetti.
Buna ilişkin Fidan, şu ana kadar Filistin devletine giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmadığı tespitinin herkes tarafından kabul edilmesine ve yeni yöntem üzerinde durulmasına dair Türkiye'nin bazı fikirleri olduğunu dile getirdi.
'Yalanları kurumsallaştırdılar'
Fidan, "(İsrail-Filistin) Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturduklarını, hem kendilerine hem dünyanın geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi." ifadesini kullandı.
'Bunun adı hırsızlık'
'Yaptığımız uyarılara kulak verin'
"Mescid-i Aksa'yla ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, "Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin." dedi.
'Kutsallarla oynamayın'
Fidan, kutsallarla oynanmayacağını, kutsallarla daha büyük krize yol açacak şekilde ihlal girişiminde bulunulamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Sükunetin istikrar sağlamasını istiyoruz
Ülkesi Lübnan'ın savaş isteyen bir ülke olmadığını vurgulayan Buhabib, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "Sükunetin istikrar sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Buhabib, İsrail'in, özellikle Lübnan'ın güneyinde kışkırtmayı artıracak hareketlerden kaçınmasının, bölgede gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasının Lübnan'ın şartları arasında bulunduğunu aktardı.
Lübnan ordusuna bağlı bazı mevzilerin ve bölgedeki bazı köylerin saldırıya maruz kaldığını söyleyen Buhabib, İsrail'in Lübnan sınırındaki eylemlerine ilişkin, "Ateşe benzin dökülmesi gibi hareketler. Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır." dedi.
Buhabib, olayların ve çatışmaların bir an önce durdurulmasını istediğinin altını çizerek, aksi takdirde hem Gazze'deki halk hem de bölge ve dünya için olumsuz etkilerinin devam edeceğine dikkati çekti.
Bölgeye yakıt, gıda, ilaç ve elektrik verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Buhabib, Filistin meselesine bir siyasi çözüm bulunmadıkça, bölgede hiçbir şekilde güvenlik, sükunet ve barış olmayacağını kaydetti.
'Türkiye'nin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz'
Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarından dolayı Fidan'a teşekkür eden Buhabib, Beyrut limanında meydana gelen patlamada hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binasının Türkiye tarafından onarıldığını belirtti.
Buhabib, Türkiye'nin kara gün dostu bir ülke olduğunu ifade ederek, Bakan Fidan'ın ziyaretinin önemli bir döneme rastladığını, bölgenin çok zor ve önemli durumlardan geçtiğini söyledi.
İsrail- Filistin çatışmasına yönelik, çok sayıda mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Buhabib, bunun yanı sıra Beyrut'ta bulunan yaklaşık 65 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirtti.
Buhabib, "Bu görüşmelerde amacımız, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak." diye konuşarak, uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskılarını artırmasını ve tarafların barış görüşmelerine tekrar dönmesini arzu ettiğini belirtti.