Bakan Fidan'dan Rusya'da kritik temaslar: Sergey Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod ketinde yapılacak BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yarın yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.