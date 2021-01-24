Bakan Karaismailoğlu: Saldırıya uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum.
15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir."
Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir.
Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum.
15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir. https://t.co/GPKOHeChbA
Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir.
Ne olmuştu?
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.