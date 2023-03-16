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Dünya

Bakın nerede çıktı: Libya’da kaybolan 2,5 ton uranyum bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı 2,5 ton uranyum bulundu. Ajansı harekete geçiren kayıp uranyumun, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler tarafından Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda bulunduğu belirtildi.

20:47 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Uranyum varili (Arşiv)

Uranyum varili (Arşiv)

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı uranyumu bulduğunu duyurdu.

Hafter'e bağlı kuvvetlerin Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, söz konusu 2,5 ton uranyumun Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda olduğunu söyledi.

Mahcub, UAEA, uzman gönderene kadar uranyumu koruyacaklarını ifade etti.

Uranyum işlerine yaramadığı için bırakmışlar

UAEA ile koordineli çalıştıklarını aktaran Mahcub, Ajansın daha önce söz verdiği koruyucu giysi ve maske ihtiyacını ise karşılamadığını belirtti.

Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı.

UAEA'nın 2020'de Libya'nın güneyindeki uranyum sahasını ziyaret ettiğini hatırlatan Mahcub, Ajansın söz konusu uranyum miktarını ayırdığını ve depoyu mühürlediğini anımsattı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) dün yapılan açıklamada, Libya'da 2,5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığı belirtilmişti.



#Uranyum
#Libya
#Hafter
#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)
10 dakika önce
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Bakın nerede çıktı: Libya’da kaybolan 2,5 ton uranyum bulundu
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