Balık diplomasisi Rusya’yı ikna etti: İrlandalı balıkçıların zaferi

Ukrayna krizinde, Batı ile Rusya arasında bilek güreşi devam ederken, “balık diplomasisi”nin galibi İrlanda oldu. Avrupa’nın en batı ucu, İrlanda’nın 150 mil açığında, ülkeye ait münhasır ekonomik bölgede deniz tatbikatına hazırlanan Rus donanmasına Avrupa değil ama balıkçılar geri adım attırdı.

İrlandalı balıkçılar, kendileri için oldukça değerli olan bir avlanma sahasında tatbikata hazırlanan Rusya’ya her ne koşulda olursa olsun, bölgede balıkçılık faaliyetlerinde bulunacaklarını bildirdi.

RUSYA GERİ ADIM ATTI

İrlanda Güney ve Batı Balık Üreticileri Derneği Başkanı Patrick Murphy, tatbikat sahasında avlanmaya devam edeceklerine ilişkin bilgiyi, Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yury Filatov ile yaptığı görüşmede iletti. Murphy’nin görüşmede, “Bedeli ne olursa olsun tatbikat sahasında avlanmaya devam edeceklerini” bildirdiği, kaydedildi.

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Rus Büyükelçi görüşmede, “İrlandalı balıkçıların provokatif girişimlerden uzak durması” uyarısında bulunsa da, hafta sonu Moskova’dan yapılan açıklamada, İrlanda hükümetinin ve İrlandalı balıkçıların girişimleri karşısında, “Bir iyi niyet göstergesi” olarak, tatbikat sahasının değiştirildiği ilan edildi. Bir İrlandalı balıkçı gelişmeyi, “Rüya gibi” sözleriyle karşıladı. Rusya’nın tatbikat alanını değiştirmesi, “Avrupalıların ve İngilizlerin yapamadığını İrlandalı balıkçılar yaptı” yorumuna neden oldu. Rusya’nın Şubat ayının ilk günlerinde İrlanda açıklarında tatbikat yapacağı belirtiliyordu.

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