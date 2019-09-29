Dünya Balkanlardan Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değil
AVRUPA

Balkanlar’dan Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değil

Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Balkanlar, Müslüman Türklerin mührünü bastığı en önemli coğrafyalardan bir tanesidir" dedi. Balkan coğrafyasına yakın ilgi gösterildiğini vurgulayan Eren, Balkan Türklüğünün çileli olduğunu, ancak Balkan insanın çektiği çileleri devamlı anlatan ve dert yanan bir yapıda olmadığını belirtti.

Haber Merkezi IHA
YTB Başkanı Abdullah Eren.
YTB Başkanı Abdullah Eren.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) işbirliğinde Kocaeli’de "1989 Bulgaristan Zorunlu Göçü’nün 30. Yılı Anma Programı" düzenlendi.

Programda Bulgaristan’ın 1984-1989 yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikalarına dikkat çekildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, aslen Batı Trakyalı olduğunu, Balkanlar’ın son yıllarda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasetçilerin sık sık ziyaret ettiği bir yer haline geldiğini kaydetti.

Balkan coğrafyasına yakın ilgi gösterildiğini vurgulayan Eren, Balkan Türklüğünün çileli olduğunu, ancak Balkan insanın çektiği çileleri devamlı anlatan ve dert yanan bir yapıda olmadığını belirtti.

  • Zorunlu göçle ilgili bilgiler paylaşan Eren, "Balkanlar, Müslüman Türklerin mührünü bastığı en önemli coğrafyalardan bir tanesidir ve hala o mühür başta Osmanlı eserleriyle olmak üzere Balkanlar’ın dört bir tarafında varlığını koruyor. Bugün Balkan coğrafyasından Müslüman Türk kimliğini silmek mümkün değildir. Balkan insanı çilelidir, dertlidir ve Balkan insanı göç insanıdır aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

"Bize miras kalan soydaş ve akrabalarımız var"

YTB’nin 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kurulduğunu hatırlatan Eren, YTB’nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak büyük bir medeniyetin ahfadıyız. Bize miras kalan şu an birçok coğrafyada soydaşlarımız var, akraba topluluklarımız var. Biz YTB olarak 1960’lardan sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya göç eden vatandaşlarımızla birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımız çok önemli. Soydaşlarımıza, Türkçe konuşan topluluklara, Türkmenlere ayrı bir ilgi alaka gösteriyoruz, onlarla ilgili projeler üretiyoruz ve tabii ki Balkan Türklüğüne de ayrı bir parantez açıyoruz. Neden? Bakınız bazı coğrafyalar var, Türkiye için hakikaten o coğrafyalardaki millet varlığımız, oradaki Türklerin varlığı akamete uğradığı zaman Türkiye’nin de, Anadolu coğrafyasının da sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Balkanlar bu yerlerden biri ve bugün Balkanlar’da maalesef hala geçmiş yıllarda yaşadığımız sıkıntılar aynı yoğunlukta olmasa da, çünkü dünya eski dünya değil, dünya 1989’lardaki dünya değil fakat farklı mahiyetlerde devam ediyor."

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"Türkiye 80’lerin Türkiye’si değil"

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretine değinen Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

Eren, "Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkiye 80’lerin, 90’ların Türkiye’si değil. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Amerika’daydı. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya liderlerinin olduğu o salonda, dünyadaki haksızlıkları, adaletsizlikleri, hukuksuzlukları bir bir anlatarak yüksek sesle dile getirdi. Dünyada en temel hak olan din ve vicdan hürriyeti dahi kısıtlanmaya çalışılıyor, Myanmar’da Müslümanların varlıkları dahi tanınmıyor" ifadelerini kullandı.

Programa yaşanan göç sürecinde komünist rejim askerlerince henüz 18 aylıkken annesinin kucağında şehit edilen Türkan bebeğin annesi ve abisi de konuk olarak katıldı.

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