Baltık Denizi'nde gergin anlar: Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi

Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.
Alman Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.
Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.