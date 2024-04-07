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Dünya

Baltık Denizi'nde gergin anlar: Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi

Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi. Benzer bir hadise ocak ayında meydana gelmiş, Rügen Adası açıklarında transponder sinyali olmadan uçan "IL-20" tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları acil havalanmıştı.

07:32 - 7/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi.


Alman Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.


Açıklamada Rus keşif uçağının transponder sinyali olmadan uçtuğu kaydedildi.

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.




#Air Policing
#Almanya
#Baltık ülkeleri
#NATO misyonu
#Rusya
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