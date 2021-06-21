Baltık ülkeleri Rus müdahalesine karşı Bayraktar TB2 ile caydırıcılık oluşturmaya çalışıyor

Dünya medyası ve savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türk SİHA’ları üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede “Letonya Bayraktar TB2'ye İlgi Gösteriyor” başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Türk SİHA’larının savaş alanlarındaki başarısı, Rus sistemlerine olan üstünlüğü ve Baltık ülkelerinin (Estonya, Litvanya ve Letonya) ilgisi üzerinde durularak şu ifadelere yer verildi:

TB2'yle Rusya'ya karşı caydırıcılık

Letonya ve diğer iki Baltık ülkesi Estonya ve Litvanya, Avrupa'nın Baltık bölgesinde gelecekteki olası Rus (askeri) müdahalesine karşı caydırıcı bir kapasite oluşturmaya çalışıyor. Letonya Savunma Bakanı Artist Pabriks’in Baykar Savunma’ya resmi ziyaret yapması bu kapsamda dikkat çekiyor.

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"Ermeni ordusunu belini kırdı"

Özellikle Dağlık Karabağ üzerinde TB2, önemli başarılar elde etti. Birkaç hafta içinde, Azerbaycan’ın kullandığı TB2’ler, Ermeni ordusunun belini kırdı ve toplam 127 zırhlı savaş aracını (93 T-72 tank dahil), 147 topçu silahını, 59 çoklu roketatarı imha etti.

Rus şirketleri şaşkına döndü

Hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı etkisizliği, yalnızca Ermeni ekiplerini değil, aynı zamanda onları tasarlayan Rus şirketlerini de şaşırtmış olmalı. Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemlerinin TB2'nin operasyonlarına müdahalede yetersiz kaldığını belirterek, ‘Rus elektronik harp sistemleri Bayraktar TB2'nin çalışmasına bir saat bile müdahale edemedi’ demişti.

"Letonya Azerbaycan'ın başarısını tekrarlayabilir"

Başlangıçta aksi düşünülse de, Letonya'nın küçük ama son derece yetkin ve iyi donanımlı ordusu, Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın elde ettiği başarıların çoğunu tekrarlamaya çok uygun görünüyor.

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TB2'nin daha az bilinen bir bileşeni, Baykar tarafından kendi bünyesinde geliştirilen sinyal istihbarat sistemidir. Bu küçük, yüksek performanslı radyo alıcısı, radyo frekansı spektrumunun havadan izlenmesi, düşman radar sistemlerini görsel tanımlama mümkün olmadan çok önce tespit etmek ve belirlemek için kullanılabilir.

"Düşük maliyetle caydırıcı kabiliyet genişletilebilir"

Hem doğrudan savaş yetenekleri hem de bir kuvvet çarpanı olarak Bayraktar TB2, Letonya'nın caydırıcı kabiliyetini nispeten düşük bir maliyetle genişletmesini sağlayabilir. Modern Rus hava savunma sistemleri karşısında elde edilen başarılar, bu caydırıcılık Letonya için de güçlü bir savaş yeteneği anlamına geliyor.

Kullanım alanı çok geniş

Kullanımları barış zamanında daha sıradan görevleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Balıkçılık ve çevre denetimleri yapmak için Letonya'nın karasularında devriye gezebilir ve ülkeyi sık sık rahatsız eden orman yangınlarını tespit edebilir.

TB2 Türkiye tarafından zaten başarılı bir şekilde kullanıldığını gördü. Yeterli sayıda TB2'nin satın alınması, Letonya'nın minimum ayak iziyle NATO misyonlarına katılmasını, havadan gözetleme ve hava saldırılarını gerçekleştirmesini de sağlayacaktır.

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