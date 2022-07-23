Bandrol de milli oldu: Avrupa’nın en büyük tesisi

Abdullah Yasir Şahin’in verdiği bilgiye göre, yeni nesil bandrol için yapılan yatırım 600 milyon TL’ye ulaştı. Hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan gerçekleşen bu yatırımın 250 milyon liralık kısmını, son teknolojiyle ve üstün güvenlik sistemiyle bandrol üretimi yapan, İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika oluşturdu. Sahadaki yatırımların tutarı ise 350 milyon TL oldu. 25 milyar adet üretim kapasitesi bulunan tesiste, 200’e yakın fazla üretici ve ithalatçı firmada bulunan 400’ün üzerinde üretim hattı ve 7 bin 200 farklı ürün için yılda 10 milyar adet bandrol üretimi yapılacak.

Göz ve ‘cep’le kontrol imkânı

Merkez bankalarında kullanılan seviyede güvenlik önlemleri uygulanan fabrikada üretilen yeni nesil bandroller, kullanılan çok özel mürekkep ve baskı teknolojileri sayesinde kopyalanamaz özelliğe sahip. Bandrollerde 5 farklı katmanda güvenlik özellikleri yer alıyor. Bu katmanlar açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol katmanlarından oluşuyor. Banknotlarda olduğu gibi yüksek güvenlik kriterleriyle, özel bir üretim ve baskı teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edilebilecek. Böylece tüketicilerin her biri adeta ‘denetçi’ olacak.

İsveçli firmadan yerli üretime

Türkiye’de kullanılan bandrollerin üretimi 2007’den 2020 yılına kadar İsveç merkezli firma Sicpa tarafından yapıldı. İki yıl önce tekrarlanan ihale sürecinde yaşanan tartışmalar üzerine bandrollerin yerli ve milli üretilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Bandrol üretme ve dağıtma hizmeti görevini kararnameyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verildi. Darphane Genel Müdürlüğü, kamuya da gelir getirecek şekilde bandrol üretim işini DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş’ye yaptırmaya karar verdi. Şirketin İzmir’de kurduğu Avrupa’nın en büyük yüksek güvenlikli bandrol üretme tesisi hizmet vermeye başladı.

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