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Dünya

Bangladeş'te bir binada patlama meydana geldi: 14 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

17:17 . 7/03/2023 Salı
AA
Bangladeş'te bir binadaki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te bir binadaki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.


India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.


Kurtarma operasyonlarının devam ettiği bölgeye 11 itfaiye acil durum ekibi sevk edildi.


Patlamanın, birçok ofis ve mağazanın bulunduğu binanın zemin katındaki temizlik malzemeleri satan iş yerinde meydana geldiği belirtildi.


Yaralılar, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.




#Bangladeş
#Patlama
#Dakka
1 saat önce
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Bangladeş'te bir binada patlama meydana geldi: 14 kişi hayatını kaybetti
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