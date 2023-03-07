Bangladeş'te bir binada patlama meydana geldi: 14 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binadaki patlamada ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, yetkililer, Gulistan bölgesindeki 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'e yakın yaralı olduğunu bildirdi.