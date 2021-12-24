Bangladeş'te feribot yangını: 32 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'teki feribot yangınında en az 32 kişi hayatını kaybetti.
AFP'ye konuşan yerel polis şefi Moinul Islam '32 cesede ulaştık kurtardık. Çoğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir' dedi.
Bangladeş'teki feribot yangınında en az 32 kişi hayatını kaybetti.
AFP'ye konuşan yerel polis şefi Moinul Islam '32 cesede ulaştık kurtardık. Çoğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir' dedi.
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