Dünya Bangladeşte feribot yangını 32 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Bangladeş'te feribot yangını: 32 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in güneyinde bir feribotta çıkan Yangın faciaya neden oldu. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle en az 32 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bangladeşte feribot yangını: 32 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Bangladeş'teki feribot yangınında en az 32 kişi hayatını kaybetti.

AFP'ye konuşan yerel polis şefi Moinul Islam '32 cesede ulaştık kurtardık. Çoğu yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir' dedi.

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