Bangladeş'te feribot yangını: 32 kişi hayatını kaybetti

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CHP FETÖ'cülere verdiği 'KHK' sözünü bir adım ileri taşıdı: Tüm hazırlıklar yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, darbe girişimi ardından kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Olası bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK'lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır" dedi.