'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu: İsrail ırkçılık ve sömürgecilik yapıyor

İsrail'in, Filistin halkına yönelik politikalarına karşı olan Siyonizm karşıtı Yahudiler yayınladıkları bildiri ile insanlığın vicdanı oldular. Amerika'da yaşayan barış yanlısı Yahudiler tarafından 1996 yılında kurulan “Barış İçin Yahudi Sesi” (Jewish Voice for Peace – JVP) grubu, Facebook sayfalarından yayınladıkları bildiride, İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden çıkararak ırkçılık yaptığına dikkat çektiler. Dünyanın bir çok ülkesinden Yahudi üyesi olan grubun Facebook sayfasından yayınlanan bildiride, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı en kanlı saldırıları olan Nakba Günü'ne ait özel bir metin hazırlandı. Bildiride yer alan ifadelerde, ''İsrail, Filistinli sivilleri evlerinden zorla çıkarak toprak hırsızlığı ve saldırılarda da etnik temizlik yapıyor. Yahudiler olarak, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde Filistinlilerin yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümeti, yaptıkları vahşetlerin tüm Yahudilere ve Yahudiliğe hizmet ettiğini, temsil ettiğini iddia ediyor. Devam eden Nakba'yı bitirmek için mücadele eden Filistinlilerin yanındayız'' yer verildi.

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''Bir Yahudi olarak devam eden Nakba'ya karşıyım''

Barış yanlısı ve Siyonizm karşıtı Yahudiler, bildiri ile birlikte hazırladıkları pankartlarla çekildikleri fotoğrafları da yayınladılar. Paylaşılan yüzden fazla fotoğraftaki pankartlarda İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaları eleştirildi ve Nakba'ya karşı olduğu vurgulandı.

Yahudi bir anne ve oğlunun elindeki pankartta "Yahudiler, İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor" ifadeleri yer alıyor.

'Siyonist projenin devamı'

Grup sosyal medyada yaptığı açıklamada,

''Özgür Filistin, işgali bitir''

Nakba Günü Filistinliler için ne anlama geliyor?

Nakba günü 1948 yılından bu yana şehit olan Filistinlileri anmak İsrail katliamları sonucunda kaybedilen canların, hakların, toprakların, malların, mülklerin yasını tutmak; Filistinlilerin bu yolda göstermiş olduğu direnişe destek olmak için tüm Filistin halkı ve dostları tarafından dünyanın her yerinde gerçekleştirilen çeşitli gösteriler ve protestolar ile idrak edilmektedir.

15 Mayıs günü Büyük Felaket NAKBA’nın 73. yıl dönümü. Ve bugün dünyanın dört bir yanında milyonlar Filistin halkına destek olmak üzere bir araya gelecek, İsrail işgali ve katliamları protesto edilecek, Filistin halkının yalnız olmadığı hatırlatılacaktır.

FOTOĞRAF 11 Yahudiler, İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba'ya karşı çıkıyorum. Yahudi'yim ve devam eden Nakba'ya karşıyım. Yahudiler etnik temizliğe ve ırk ayrımına karşıyım. Bu Yahudi etnik temizliğe karşı ŞeyhCearrahıKurtar Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba’ya karşıyım ''Özgür Filistin, işgali bitir'' Devam eden Nakba'yı bitir. Bir Yahudi diyor ki; Yıkmayı bırak. Kudüs Filistinlilerin. Anti Siyonist Irkçılık karşıtı 73 yıllık Nakba'yı bitir. Amerika'da yaşayan 'Barış İçin Yahudi Sesi' grubu: 'Yahudiyim ve Kudüs'te devam eden Nakba'ya karşı çıkıyorum' Dünyanın bir çok noktasında üyesi olan Amerika'da yaşayan Yahudilerin 1996 yılında kurduğu “Barış İçin Yahudi Sesi” (Jewish Voice for Peace) grubu, İsrail'in, Filistin halkına yönelik politikalarına karşı yayınladıkları bildiri ile insanlığın vicdanı oldular. Grup hazırladıkları pankartların birinde, "Yahudiler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini çalmasını ve yıkmasını reddediyor" ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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