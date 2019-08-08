Barış Koridoru'nun yönetimi Türkiye'nin elinde olacak

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.

"Güvenli bölge" ifadesine yer verdiği açıklamasında Robertson, şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da bu hafta yapılan askeri görüşmelerde, Suriye'nin Kuzeydoğusunda NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verecek sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına yönelik ilerleme sağlandı. Bu bağlamda planlama ve uygulamaya devam edebilmek için Türkiye'de bir 'ABD-Türkiye Müşterek Harekat Merkezi' kurmayı amaçlıyoruz. Güvenlik mekanizması kademeli olarak hayata geçecektir. ABD, bazı adımları hemen atmaya hazırlanmaktadır ve bu konuları Türkiye ile konuşmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması için mutabakat sağlanmıştı.

Kademeli olarak hayata geçirilecek

Milli Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak, ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Güvenin tesis edildiği Suriye’de nüfus arttı

Kilis, Gaziantep ve kısmen Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında Afrin bulunuyor. 20 Ocak 2018’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Afrin’in nüfusu yaklaşık olarak 300 bin civarında. DEAŞ’tan temizlenen Kilis’in karşısındaki Azez’de ise 150 bin olan nüfus bölgenin güvenli hale gelmesiyle 300 bini buldu. 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ terör örgütünün elinden alınan Suriye’nin El Bab, Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında ve Çobanbey (El-Rai) kasabasının güneyinde bulunuyor. DEAŞ’ın işgali sonrası toplam nüfusu 12 bin olan bölge, Türkiye ile güvenli hale geldiğinde nüfus 106 bine yükseldi. 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ terör örgütünün elinden alınan Suriye’nin Çobanbey (El-Rai) kasabası Kilis’in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alıyor. DEAŞ işgalinde nüfusu 4 bin olan Çobanbey’in şimdiki nüfusu 20 bine yaklaştı.

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DEAŞ işgali sonrası nüfusu 7 bine kadar düşen Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus’ta nüfus Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 36 bine yükseldi. Kırsal ile birlikte bu rakamın 80 bin olduğu iddia edildi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısındaki Ayn El Arab’ın (Kobani) merkez nüfusu yaklaşık 40 bin fakat köylerle birlikte nüfusun 250 civarında olduğu tahmin ediliyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında Tel Abyad’ın merkez ve kırsal nüfusu yaklaşık 200 bin iken PKK/PYD terör örgütünün işgali sonrası nüfus 100 bine kadar düştü. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’ın nüfusu yaklaşık 55 bin.

GÜNDEM Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı