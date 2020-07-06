Barış Pınar bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor.



Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8XSBWihOx1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2020

DÜNYA Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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