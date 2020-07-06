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Dünya Barış Pınar bölgesinde saldırı girişimi önlendi 2 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınar bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önlendi. İki terörist etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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