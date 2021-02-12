Dünya Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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