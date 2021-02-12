Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fWJhJ8MKUL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021

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