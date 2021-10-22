Dünya Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" dedi.

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