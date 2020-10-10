Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Balıkesir'de helal jelatin ve kolajen üretecek fabrika açılıyor

Özellikle tatlıcılık sektörü ve kapsüllü ilaçlara kadar bir çok alanda aktif olarak kullanılan jelatin ve kolajenin Türkiye'de helal üretimi için harekete geçildi. Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasına yaklaşık 50 milyon TL yatırım yapıldı. Fabrika küresel ve yerel ölçekte tüm üreticilerden farklı olarak kolajenin katma değerli türevlerine et ve süt ürünlerinden zirai uygulamalara kadar proteinin biyoaktif ürünlerini üretmeyi hedefliyor.