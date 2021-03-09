Dünya Barış Pınarı Bölgesinde teröre ağır darbe 711 terörist etkisiz hale getirildi, 71 saldırı önlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Bölgesi'nde teröre ağır darbe: 711 terörist etkisiz hale getirildi, 71 saldırı önlendi

YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son bir yılda 4'ü ölü 711 teröristin etkisiz hale getirildiği, 71 terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın kısa süre içinde başarılı bir şekilde tamamlandığı hatırlatıldı.

Harekatın hemen ardından hayatın normalleştirilmesi, güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik başlatılan ve kesintisiz devem eden çalışmaların meyvesini vermeye başladığı vurgulanan açıklamada, eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım, ticaret ve belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda büyük iyileşmeler sağlandığına dikkati çekildi.

MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hâle getirildi
DÜNYA
MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hâle getirildi

Rasulayn ve Tel Abyad'ın güvenliğini yerel kolluk kuvvetleri sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu (SMD) ile gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle yerel kolluk teşkilatı kurulmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, "Rasulayn ve Tel Abyad şehir merkezlerinin emniyet-asayiş hizmetleri bu birimler tarafından devralınmış, diğer yerleşim yerlerinde devir işlemlerine devam edilmektedir. Harekat bölgesine dışarıdan terörist sızmalarını engellemeye dönük Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve SMO’nun faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

PKK/YPG'den kurtarılan tahıllar bölge halkına dağıtılıyor
DÜNYA
PKK/YPG'den kurtarılan tahıllar bölge halkına dağıtılıyor

Açıklamada, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinden oluşan Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlendiğinin altı çizildi.

Tel Abyad'da 21, Rasulayn'da 303 tünel kullanılmaz hale getirildi

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yerel kolluk birimleri ile MİT Başkanlığı ve SMO unsurlarının eş güdüm içinde bölgede yürüttükleri müşterek operasyonlar sonucunda, bir yıl içinde Tel Abyad'da 1'i ölü 349'u sağ toplam 350 PKK/YPG’li ve 126 sağ DEAŞ'lı, Rasulayn'da ise 3'ü ölü, 221'i sağ toplam 224 PKK/YPG'li ve 11 sağ DEAŞ'lı olmak üzere toplamda 711 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Tel Abyad'da uzunluğu 150 metre ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, biri 2 kilometre uzunluğunda, 2,50 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde betonarme tünel olmak üzere 21 tünel, Rasulayn ilçesinde de toplam 27 kilometre uzunluğunda 303 tünel tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir."

Ruslardan Ayn İsa’da kısmi çekilme
DÜNYA
Ruslardan Ayn İsa’da kısmi çekilme

Ele geçirilen patlayıcı, silah ve mühimmatlar

"Operasyonlarda, bugüne kadar YPG/PKK terör örgütü tarafından bölgedeki yerel güvenlik birimleri ve masum sivil halkı hedef alan 71 terör saldırı girişimi engellenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin terör unsurlarından temizlenmesi için yürütülen operasyonlarda Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından EYP imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen bina patlayıcılardan arındırılırken, bu kapsamda bölgede yürütülen çalışmalarda toplamda 284 EYP, 1217 kilogram patlayıcı madde, 217 EYP kapsülü, 19 roketatar silah, 49 roketatar mühimmatı, 158 havan mermisi, 13 top mühimmat, 67 anti-personel mayını, 113 el bombası, 36 uzun namlulu silah, 15 av tüfeği, 26 bin 642 adet fişek, 31 askeri mühimmat, 7 tabanca ve 1130 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek olası terör eylemlerinin önüne geçildi."

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimizde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimizde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Günün kahramanları 'Ban' ve 'Tim': Münbiç'te büyük bir saldırı önlendi
DÜNYA
Günün kahramanları 'Ban' ve 'Tim': Münbiç'te büyük bir saldırı önlendi

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.