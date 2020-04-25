Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 13 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yapılan sızma girişiminde 20 PKK/YPG'li teröristin etkisi hale getirildiğini duyurdu. Sızma faaliyetinde bulunmayı planlayan terörist grubu ateş altına alındı.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı Bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 kilometre güney doğusundaki unsurlara yönelik olarak, 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

arşiv

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20-25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerin mevzilerimize doğru sızma girişimine başlamaları üzerine meşru müdafaa kapsamında bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ile söz konusu teröristler ve muhtemel kaçma istikametleri ateş altına alınmıştır. İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7 teröristin yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur."

Açıklamada, bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ile insani yardım ve destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
İsyan ettiren muamele!

İsyan ettiren muamele!

​İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk eve gönderildi.
Çatı ve duvarları ortaya çıktı

Çatı ve duvarları ortaya çıktı

​45 gün denilmişti bir aydan önce tamamlanacak.
Türkiyeyalnız bırakmadı

Türkiye
yalnız bırakmadı

Bugüne kadar 60 bin vatandaşını getirdi.
Halk<br>sokağa döküldü

Halk
sokağa döküldü

​Koronavirüs protestosunda çok sayıda gözaltı.
10 bin TL<br>ceza yediler

10 bin TL
ceza yediler

​İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı.
Türkiye'yi umutlandıran düşüş

Türkiye'yi umutlandıran düşüş

​Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında.
İyi haberi verdi

İyi haberi verdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İki yüz bini geçti

İki yüz bini geçti

​Dünya genelindeki bilanço ağırlaşıyor.
Koronayı<br>10 günde yendi

Koronayı
10 günde yendi

​90 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu.
Pide kuyruğu!

Pide kuyruğu!

​Sosyal mesafeye uyarak sıraya girdiler.
Ünlü dağda<br>Türk bayrağı

Ünlü dağda
Türk bayrağı

Koronayla mücadelede Türkiye'ye anlamlı destek.
ABD'den getirildiler

ABD'den getirildiler

​7'si çocuk 346 Türk vatandaşı karantinaya alındı.
Dört gün<br>dayanabildi

Dört gün
dayanabildi

Kayıp ilanı vermişti karakola gidip itiraf etti.
11 Mayıs'tan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Test yapılmadı<br>hayatını kaybetti

Test yapılmadı
hayatını kaybetti

​ABD'li doktorun dört kez reddedildiği ortaya çıktı.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.