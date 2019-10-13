Dünya Barış Pınarı Harekatı 480 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı: 480 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" ifadelerine yer verildi.

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