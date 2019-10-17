Barış Pınarı Harekatı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.
- Milli Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadelerine yer verildi.
9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/KVordvkwOw
9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu.🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/KVordvkwOw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Ekim 2019