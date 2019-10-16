Dünya Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653e yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 653 olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.

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