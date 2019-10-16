Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/ci2EmtgwNA
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷 pic.twitter.com/ci2EmtgwNA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Ekim 2019
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.