Barış Pınarı Harekatı'nda öldürüren terörist sayısı 611'e yükseldi

Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu'nun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı ve Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nın 7. gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu.

58 yerleşim yeri terörden kurtarıldı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta bugüne kadar 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.