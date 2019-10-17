Dünya Barış Pınarı Harekatında PKK-PYDden alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PYD'nin işgali altındaki çok sayıda noktada denetim sağlandı. Yeni Şafak olarak PKK ve PYD'nin kontrolündeki bölgelere yapılan operasyonları, kontrolü sağlanan ilçe, kasaba ve köyleri güncellenen harita üzerinden anlatıyoruz.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

Harekatın 9. günü itibariyle:

Ahras, Manajir köyleri ve El Alia silolar bölgesi PYD'den arındırıldı.

  • Harekatın 8. günü itibariyle:
  • Aş Şayık, El Said, El Salih köyleri PYD'den arındırıldı.
  • Harekatın 7. günü itibariyle:
  • El Emriyah, El Erbain, Halil Yusuf, El Managir, El Harras, Mahra köyleri PYD'den arındırıldı.
  • Harekatın 6. günü itibariyle:
  • Rasul Ayn şehir merkezinde denetim sağlandı. Çatışmalar Tel Abyad çevresinde yoğunlaştı.
  • Ali Bajiyah, Dughaniyah, Jasim El Janub, Ayn El Arus, Badi, Tel Antar, Alja, Tel Mudan, Dandaniya, Um Adaş, El Malihah, El Jarajir köyleri PYD'den arındırıldı.
  • Harekatın 5. günü itibariyle:
  • Tel Abyad'ın doğu kanadındaki köylerde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.
  • Umar Halul, Saluk, Hamam Türkmen, Munbatih, İskan, Ayn El Arus, Tel Khinzir, Khirbat El Banat, Balujah, Tel Dihiba, Aziziye, Muktallah, Tel Bilal, Tel Akram, Arman Şamali köyleri PYD'den arındırıldı.
  • Harekatın 4. günü itibariyle:
  • Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor" dedi.
  • El Vasta, Gazil, Um El-Jin, Jamus, Zadi ve Khaldiya, Alath, Dadat, Deba, köyleri PYD'den arındırıldı.
  • Harekatın 3. günü itibariyle:
  • Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
  • Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar şiddetlendi.
  • Neccar, Merhabal, Haleve, Nasiriye, Kettine, Duvyre köylerinde denetim sağlandı.
  • Harekatın 2. günü itibariyle:
  • Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.
  • Tel Aşık,Abatayn,İsavi, Ayaş, Fandar, Yabisah, Tell Arqam, Kaşto, Zarova, Asfar köyleri terör örgütü PYD'den arındırıldı.

Hepsi satışa çıktı

Hepsi satışa çıktı

UBER sürücüleri, araçlarını elden çıkartmaya çalışıyor.
Kritik görüşme sürüyor

Kritik görüşme sürüyor

Erdoğan ve Pence görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
İngilterenin eski siber savaşçısı Twitterda yönetici

İngiltere'nin eski siber savaşçısı Twitter'da yönetici

​Gordon MacMillan'ın Twitter'daki görevinin Müslüman ülkelere uygulanan sansürle bağlantılı olabileceği konuşuluyor.
ABD kendi<br>üssünü vurdu!

ABD kendi
üssünü vurdu!

​Lafarge'ın fabrikasındaki mühimmat deposunu imha etti.
NATO'ya net mesaj

NATO'ya net mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'ya tepki gösterdi.
Erdoğan Müslümanların lideri

Erdoğan Müslümanların lideri

​Bosnalılar Erdoğan sevgisini böyle anlattı.

Nusaybin'e <br>havan saldırısı

Nusaybin'e
havan saldırısı

Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı.
Rusya çıkartırsa<br>karşı çıkmayız

Rusya çıkartırsa
karşı çıkmayız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan BBC'de flaş YPG/PKK açıklaması.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

150 milyon liralık<br>emlak vurgunu

150 milyon liralık
emlak vurgunu

​Çete çökertildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Yakınlaşma, oyalama ve gerilim

Yakınlaşma, oyalama ve gerilim

​Ankara-Washington hattının 8 yıllık Suriye diplomasisi serüveni.
Evladım kandırılmadı kaçırıldı

Evladım kandırılmadı kaçırıldı

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45'inci gününde.
600'e yakın<br> terörist firar etti

600'e yakın
terörist firar etti

​Barış Pınarı ile bozguna uğrayan YPG/PKK dağıldı.
Vatan Partisi'ne <br>Twitter sansürü

Vatan Partisi'ne
Twitter sansürü

Twitter, iletişim kanalını baskı aracı olarak kullanıyor.
Teröristlerin kirli <br>oyunu ortaya çıktı

Teröristlerin kirli
oyunu ortaya çıktı

​Resulayn'da kalan siviller 'canlı kalkan' yapılmış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.