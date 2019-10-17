Barış Pınarı Harekatı'nda PKK-PYD'den alınan köy, kasaba ve şehirler - [Barış Pınarı Harekatı Güncel Harita]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
Harekatın 9. günü itibariyle:
Ahras, Manajir köyleri ve El Alia silolar bölgesi PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 8. günü itibariyle:
- Aş Şayık, El Said, El Salih köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 7. günü itibariyle:
- El Emriyah, El Erbain, Halil Yusuf, El Managir, El Harras, Mahra köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 6. günü itibariyle:
- Rasul Ayn şehir merkezinde denetim sağlandı. Çatışmalar Tel Abyad çevresinde yoğunlaştı.
- Ali Bajiyah, Dughaniyah, Jasim El Janub, Ayn El Arus, Badi, Tel Antar, Alja, Tel Mudan, Dandaniya, Um Adaş, El Malihah, El Jarajir köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 5. günü itibariyle:
- Tel Abyad'ın doğu kanadındaki köylerde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.
- Umar Halul, Saluk, Hamam Türkmen, Munbatih, İskan, Ayn El Arus, Tel Khinzir, Khirbat El Banat, Balujah, Tel Dihiba, Aziziye, Muktallah, Tel Bilal, Tel Akram, Arman Şamali köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 4. günü itibariyle:
- Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar açıklamasında "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor" dedi.
- El Vasta, Gazil, Um El-Jin, Jamus, Zadi ve Khaldiya, Alath, Dadat, Deba, köyleri PYD'den arındırıldı.
- Harekatın 3. günü itibariyle:
- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
- Tel Abyad'ın hem doğu hem de batı kanadında denetim sağlandı. Teröristlerin 3 tarafı böylelikle sarılırken, şehir temizliği için çalışmalar şiddetlendi.
- Neccar, Merhabal, Haleve, Nasiriye, Kettine, Duvyre köylerinde denetim sağlandı.
- Harekatın 2. günü itibariyle:
- Tel Abyad'ın doğu kesimlerinde stratejik noktalarda denetim sağlandı. Öte yandan Rasul Ayn'da da terör örgütü PYD'nin ikmal için kullandığı güzergah temizlendi.
- Tel Aşık,Abatayn,İsavi, Ayaş, Fandar, Yabisah, Tell Arqam, Kaşto, Zarova, Asfar köyleri terör örgütü PYD'den arındırıldı.