Dünya Barış Pınarı Harekatında son durum 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi IHA
Barış Pınarı Harekatı dün saat 16.00'da başladı.
Barış Pınarı Harekatı dün saat 16.00'da başladı.

Mardin’in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
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Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.


Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi

Nusaybin’in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı

İHA ve SİHA’larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı’da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı başladı
FOTOĞRAF 15
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Harekatı' saat 16.00 itibariyle başladı. Harekat kapsamında Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir sözleriyle duyurdu.
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Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız ifadelerini kullandı. <br> <br> Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diye konuştu.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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Barış Pınarı Harekatı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı harekatın saat 16.00'da başladığını duyurdu.


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