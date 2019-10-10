Dünya Barış Pınarı Harekatının başlamasının ardından PKKlı teröristlerden yeni cephe açma çabası Fırat Kalkanında Suriye Milli Ordusuna saldırdı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK'lı teröristlerden yeni cephe açma çabası: Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı

Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine YPG/PKK'lı teröristler Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açma çabasıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na saldırılar düzenledi. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve SMO mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı
YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmasının ardından zor duruma düşen terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı cephe hatlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırdı.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdın

FARKLI CEPHELER AÇMA ÇABASI

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açmaya çalışıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor
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Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Komandolar ilerliyor
  • Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesinin Diklabaş, Hazvan köyleri ile Azez’in Mare, Kel Cibrin, Kefer Haşir, Malikiye, Meranaz köylerindeki SMO mevzilerini hedef aldı.
YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

SMO savaşçılarının teröristlere karşılık vermesi üzerine yaklaşık 2 saat şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat ve çevresindeki teröristlerin mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
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Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
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Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SDG adı altındaki PKK hedeflerini nokta atışıyla imha ediyor.


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