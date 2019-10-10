Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK'lı teröristlerden yeni cephe açma çabası: Fırat Kalkanı’nda Suriye Milli Ordusu’na saldırdı Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine YPG/PKK'lı teröristler Suriye’nin kuzeyinde farklı cepheler açma çabasıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na saldırılar düzenledi. Teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ile Azez’de 7 köy ve SMO mevzilerini hedef aldı. YPG/PKK’lılar, ayrıca Tel Rıfat ilçesinden sızma girişiminde bulundu.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 07:05 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 07:16 AA