Dünya Barış Pınarı Harekatı 174 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekâtı: 174 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayını açıkladı.

174 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu"


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GÜNDEM
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

174 teröristetkisiz hale getirildi

174 terörist
etkisiz hale getirildi

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