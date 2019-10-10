Barış Pınarı Harekâtı: 174 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayını açıkladı.

174 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu"

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/Z5BnbWM3NB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Ekim 2019