Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin Türk Bayrağına sarılı tabutları

Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine gönderildi.

Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu. Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.