Dünya Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlerin naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitlerin naaşları düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin Türk Bayrağına sarılı tabutları

Şehitler Bozbıyık ile Çelik'in naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, kurum müdürleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine gönderildi.

Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu. Şehitler buradaki törenin arından memleketleri Kırıkkale ile Adıyaman'a gönderildi.

Münbiç'te teröristlerin havanlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
DÜNYA
Münbiç'te teröristlerin havanlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
611e yükseldi

611'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı

​Barış Pınarı şehitlerinin naaşları memleketlerine gönderildi.
PKK yinesivilleri vurdu

PKK yine
sivilleri vurdu

Düzenlenen saldırılarda 6 kişi şehit oldu 15 sivil yaralandı.
Rejim kılığına girdiler

Rejim kılığına girdiler

​Münbiç cephesinde kara propaganda savaşı yaşanıyor.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililer yaptırımları yeterli bulmadı.

'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

​Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

HDP'li vekilden polise tehdit

HDP'li vekilden polise tehdit

​'Çok kötü sonuçlar oluşur, farklı eylemler olabilir'.
İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

​Adrese teslim 1 milyon TL'lik alımla araç kiralandı, 140 araç daha yolda.
Dünyaya duyurdular

Dünyaya duyurdular

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek.
ABD Münbiç'ten çekildi

ABD Münbiç'ten çekildi

​DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, açıklamalarda bulundu.
Çifte standart

Çifte standart

Türkiye'ye karşı ambargo yarışına giren AB ülkeleri Ortadoğu'da kanlı operasyonlara silah yığıyor.
Skandal karar:<br>Soruşturma başlattılar

Skandal karar:
Soruşturma başlattılar

​Millilerin 'asker selamı'nı hazmedemediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.