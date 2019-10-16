Dünya Barış Pınarında da teröristlerin üzerinde Fırtına gürlüyor
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Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde 'Fırtına' gürlüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Haber Merkezi AA
Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor.
Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekatın henüz ilk dakikalarından itibaren Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerini yoğun ateş altına alan TSK, tam isabet atışlarla hızlı sonuçlar aldı. TSK'nın bu harekatta da en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

TSK’nın Fırtına Obüsleri PKK’yı yerle bir ediyor
OYNAT 01:20
TSK’nın Fırtına Obüsleri PKK’yı yerle bir ediyor
Sınır güvenliğinin vazgeçilmezi 'Fırtına Obüsü' teröristlerin korkulu rüyası oldu. Dakikada 8 atış yapabilen TSK'nın vurucu gücü, 'ateş' emriyle hedefleri yerle bir ediyor.

Yerli imkanlarla üretildi

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

AA
T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor.
  • Obüs bataryaları, harekat kapsamında, karadan ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusuna destek amacıyla, terör unsurlarına bomba yağdırarak, teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Terör örgütüne ait hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Gelen bilgiler ışığında koordinatlara yönelen obüs namluları, "ateş" emrinin verilmesiyle peş peşe atışlar yapıyor.

YPG/PKK'lı teröristler obüs atışlarıyla işte böyle vuruluyor
OYNAT 00:55
YPG/PKK'lı teröristler obüs atışlarıyla işte böyle vuruluyor
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.


TSK'nın mevzileri döven gücü "Fırtına"

ASELSAN'ın geliştirdiği Fırtına obüsleri, engebeli araziler dahil her türlü arazi şartlarında hareket kabiliyeti olan, intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan sisteme sahip.

AA
TSK'nın Barış Pınarı'nda en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

Elektronik harp koruması, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemiyle dikkati çeken Fırtına obüsleri, dakikada 6 atım yapabiliyor. Namlusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, atış kontrol sistemleri ASELSAN'da, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik edilerek üretilen Fırtına obüsleri, TSK'nın mevzileri döven gücü oluyor.

Fırtına obüsleriyle teröristlere bomba yağdırıyor
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TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKKKCKPYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.
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Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi Fırtına obüsleri, dosta güven düşmana korku veriyor.
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24 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip olan Fırtına obüsleri, yerli mühimmatlar kullanarak 40 kilometreyi aşan menzilleri, nokta atışı yapma özellikleriyle Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli unsurlarının başında yer alıyor.
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Harekatın başından itibaren komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryaları, insansız hava araçları yardımıyla belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırıyor.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYDPKK mensuplarının konuşlandığı alanları büyük titizlikle tespit eden Mehmetçik, özellikle teröristlerin beton bariyerler ve tünellerle oluşturduğu savunma hatlarını obüs atışlarıyla yerle bir ediyor.
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Hava şartları ve hedef menziline göre belirlenen koordinattaki hedefleri imha eden obüslerin sınır hattından Afrin şehir merkezindeki terör hedeflerini vurabilecek kabiliyete sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, zaman zaman uzun menzilli atışlarla teröristlerin toplanma bölgelerinin imha edildiğini belirtiyor.
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Sivillerin zarar görmemesi için her türlü önlemin alındığını belirten güvenlik kaynakları, seri atış yapabilen obüslerin tam zırh özelliği ile personelin güvenliğini de sağladığını ifade ediyor.
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TSK unsurlarının harekat bölgesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla ilerleyişi sürerken, teröristlerden temizlenen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bunların bomba imha uzmanlarınca tek tek imha edildiği öğrenildi.
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Fırtına obüsleriyle teröristlere bomba yağdırıyor
Milli imkanlarla üretilen, 24 saat kesintisiz atış kabiliyetine sahip ve 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun olarak kullanılıyor.


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