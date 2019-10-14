Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
- "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019