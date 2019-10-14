Dünya Barış Pınarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550ye yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi

Fırat’ın doğusunda başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550'ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

  • "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

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