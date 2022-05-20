Başbakan diyet ödüyor: PKK'lı vekilin desteğiyle seçildi

İsveç’in Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, Türkiye’nin, ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkmasında haklı olduğunu yazdı.

PM Nilsson

Sosyal Demokrat Parti’nin, Magdalena Andersson’un Başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı anlaşma olduğuna dikkat çeken Nilsson, “Temel sorun, Türkiye’nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması” dedi.

Nilsson yazısında şu satırlara yer verdi:

PKK İLE ANLAŞMA YAPTILAR

“Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye’de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç’in Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir ‘yanlış anlama’ olmadığını açıkça gösteren bir gerçektir.”

Amineh Kakabaveh

Amineh Kakabaveh

TEK OY FARKLA SEÇİLDİ

Magdalena Andersson 29 Kasım 2021’de parlamentoda yapılan oylamada, tek oy farkla Başbakan seçilmişti. İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Parti’nin hükümeti kurmak için PKK ile müzakere yürüttüğünü söylemiş, müzakerenin bağımsız milletvekili Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkat çekmişti. Akesson, “Sosyal Demokrat Parti’nin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla terör örgütü PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük” demişti.

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