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Dünya Başbakan Faiz es-Serrac Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum
AFRİKA

Başbakan Faiz es-Serrac: Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, katıldığı canlı yayın programında istifa edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayı sonunda görevini bırakmak istediğini belirten Serrac, "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERRAC AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edeceği söylentilerine ilişkin, "Serrac'ın yardımcısı ile de görüştüm. Serrac, Libya'da her iki tarafın mutabakatı ile seçime gidildiği takdirde, fedakarlık yaparak istifa edebileceğini ifade etti. Yoksa bugünden bir istifa söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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