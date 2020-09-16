Başbakan Faiz es-Serrac: Yeni kurulacak hükümete görevlerimi teslim etmek istiyorum

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sevilla haritası açıklaması: Bu harita olduğu sürece müzakere olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sevilla haritası olduğu müddetçe müzakerenin olmayacağını belirten Çavuşoğlu, 'Dediler ki gemiyi geçici olarak siz sorunsuz bölgeye gönderir misiniz? Neyi kast ediyorlar diye merak ettik. Üçgen olan bölge. Şu arada kal diyorlar. Siz bunu nasıl söylersiniz kardeşim. Bu ne demektir biliyor musunuz. Saçma sapan Sevilla haritasını kabul etmek demektir. Yunanistan bu haritayı kabul etmediğini açıklaması lazım. Bu harita durduğu sürece bunu çözemeyiz. Müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz' ifadelerini kullandı.