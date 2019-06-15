Dünya Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor
ASYA

​Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor

Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Asya İşbirliği Liderler Zirvesi.
Asya İşbirliği Liderler Zirvesi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

  • Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'deki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Zirvenin Dönem Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, toplantı başlamadan önce liderleri Didor Salonu'nda tokalaşarak karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA aile fotoğrafında hazır bulundu, fotoğraf çekimi sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.

Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konferansı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor. Takvime bağlı somut bazı hedefler belirlemek suretiyle bu alandaki çalışmalarımıza ivme kazandırmalıyız.

Maalesef düzenli düzensizlik hakim. Yakın coğrafyamızda terörizmle mücadele ediyoruz. Barış refah istikrar doğrultusunda şekillendirme gayretindeyiz.Komşumuz Suriye'de istikrar sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz.

REKLAM

Kudüs'te oldu bittileri reddediyoruz

4 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyoruz. Terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlarla çok önemli kademe kaydettik. Suriyeli sığınmacıların bir kısmının kendi vatanlarına dönmelerini sağladık.

Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergiliyoruz. Kudüs'te yeni oldu bittileri reddediyoruz. Asya'nın kalbi İstanbul süreci kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözümü destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da

ABD'ye karşı Asya ekseni
GÜNDEM
ABD'ye karşı Asya ekseni
Bahçeli İstanbulda konuşuyor

Bahçeli İstanbul'da konuşuyor

​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Emlak kralı

Emlak kralı

​CHP'nin İstanbul adayının gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Kudüste oldu bittileri reddediyoruz

Kudüs'te oldu bittileri reddediyoruz

​Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor.
3,5 yıl sonra<br> şehadet haberi geldi

3,5 yıl sonra
şehadet haberi geldi

​Kaybolan uzman çavuş DNA örneği ile tespit edildi.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Pençe'de<br> sıcak gelişme

Pençe'de
sıcak gelişme

Bakanlık hepsinin imha edildiğini duyurdu.
Marmara ve<br> 4 il için uyarı

Marmara ve
4 il için uyarı

​Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi.
Hakimlere HSK incelemesi

Hakimlere HSK incelemesi

​Müfettişler, 31 Mart'taki usulsüzlükler hakkında rapor hazırlayacak.
Teröristlerin enselerindeyiz

Teröristlerin enselerindeyiz

Soylu, bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu.
Valiye küfür<br>kabul edilemez

Valiye küfür
kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez<br>3 aylık tatile çıktılar

Son kez
3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldi<br>sen niye gelmedin...

Karnen geldi
sen niye gelmedin...

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Cuma namazı kılınamadı

Cuma namazı kılınamadı

İdlib'deki yoğun hava saldırıları sivil yerleşim bölgelerine düzenleniyor.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.