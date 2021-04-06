Başkanlık Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes’a göre, Trump, yaklaşık 2,4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında bin 299'uncu sırada yer aldı.

Milyarderler listesinde 300 sıra düştü

Trump’ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

"Kumarhane ve hotel işlerinde büyük yara aldı"

Forbes’ın kayıtlarına göre, Trump, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3,5 milyar dolar civarındaydı.

Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren koronavirüs salgını ile Trump’ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.

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