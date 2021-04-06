Dünya Başkanlık Trumpın servetini eritti Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü
AMERİKA

Başkanlık Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü

Geçtiğimiz ocak ayında ABD başkanlığı görevini devreden Donald Trump'ın, kişisel servetinden görevde kaldığı dört senede yaklaşık 1 milyar dolar kaybettiği açıklandı. Forbes milyarderler listesinde Trump, 300 sıra geriye düştü.

Haber Merkezi AA
Başkanlık Trumpın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü
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Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes’a göre, Trump, yaklaşık 2,4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında bin 299'uncu sırada yer aldı.

Milyarderler listesinde 300 sıra düştü

Trump’ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

"Kumarhane ve hotel işlerinde büyük yara aldı"

Forbes’ın kayıtlarına göre, Trump, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3,5 milyar dolar civarındaydı.

Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren koronavirüs salgını ile Trump’ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.

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