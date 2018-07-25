Başpsikopos: Yangının nedeni ateist Çipras!

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

"Ateist Çipras'a tanrının cezası"

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios ise Yunanistan'ı saran yangın hakkında Başbakan Çipras'ı suçladı. Amvrosios şöyle konuştu:

Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar.

79 kişi yanarak can verdi

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Hükümetin ihlalleri tepki çekti

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Hükümete yönelik en ilginç eleştiri ise polistik değil, dini bir isimden geldi.

Son 20 yılın en büyük yangınları

2000'de Sisam Adası'nda çıkan yangından çok sayıda yerleşim yeri etkilenmişti. 145 bin dönüm arazinin külle döndüğü yangında 47 ev hasar görmüştü. Aynı yıl, Korint kenti civarında çıkan yangında da 200 bin dönümlük arazi yanmıştı.

Birbiri ardına çıkan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığı 2007'nin ağustos ayında Mora Yarımadası'ndaki Zaharo kasabası alevlere teslim olmuştu. Yangında 63 kişi yaşamını yitirmişti.