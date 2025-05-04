Bataklıkta ölüm kalım savaşı: 36 saat kurtarılmayı beklediler

Amazon’da bir bataklığa düşen uçaktaki yolcular, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat ölüm kalım mücadelesi verdi. Bolivyalı yetkililer 1 çocuk, 3 kadın ve pilotu helikopterle kurtardı.





Kaza, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldi. Pilot Pablo Andres Velarde uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi. Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.



