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Bataklıkta ölüm kalım savaşı: 36 saat kurtarılmayı beklediler

Bataklıkta ölüm kalım savaşı: 36 saat kurtarılmayı beklediler

09:364/05/2025, Pazar
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Kaza, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldi.
Kaza, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldi.

Amazon ormanlarında bir bataklığa düşen uçaktaki yolcular, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat kurtarılmayı bekledi.

Amazon’da bir bataklığa düşen uçaktaki yolcular, timsahlar ve yılanlarla dolu suda 36 saat ölüm kalım mücadelesi verdi. Bolivyalı yetkililer 1 çocuk, 3 kadın ve pilotu helikopterle kurtardı.


Kaza, ülkenin kuzeydoğusundaki Beni bölgesinde Baures’ten Trinidad’a yapılan uçuş sırasında meydana geldi. Pilot Pablo Andres Velarde uçağın ‘zorunlu iniş’ sırasında bataklığa düşerek ters döndüğünü söyledi. Uçağın tepesinde bekledikleri sırada çevrelerinin dev timsahlarla sarıldığını kaydeden Velarde, “Timsahlar bizden sadece birkaç metre uzaktaydı. Gece gündüz orada beklediler ama bize ulaşamadılar” dedi.


Yolcuların aynı zamanda sivrisinekler ve suda görülen yılanlarla da mücadele ettiği, yiyecek olarak sadece uçaktan kurtarılan bir miktar manyok ununa sahip oldukları aktarıldı.

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