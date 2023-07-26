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Dünya

Batı Afrika'da zulüm var: 4 bin 600 kişi terör nedeniyle hayatını kaybetti

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray'ın yaptığı açıklamaya göre Batı Afrika'daki terör olaylarına dikkat çekti. Altı aylık dönemde Batı Afrika'da bin 800 terör saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Bu saldırılar sonucunda 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 ülkenin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

10:15 . 26/07/2023 الأربعاء
AA
Arşiv

Arşiv

Batı Afrika ülkelerinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle ocak ila haziran ayları arasında yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Batı Afrika'daki terör faaliyetlerine dikkati çekti.


​​​​​​​Touray, ocak ila haziran ayları arasındaki 6 aylık dönemde Batı Afrika'da bin 800 terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.


Bu terör saldırılarında yaklaşık 4 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Touray, bu durumdan ECOWAS üyesi 15 ülkenin olumsuz etkilendiğini vurguladı.


En fazla ölümün kaydedildiği ülkeleri sırasıyla Burkina Faso, Mali, Nijer ve Nijerya olarak sıralayan Touray,
"Terör saldırıları nedeniyle ECOWAS ülkelerindeki yarım milyon kişi mülteci oldu ve 6,2 milyon kişi de ülke içinde göç etti."
dedi.

'42 milyon kişi gıda sorunu yaşayabilir'

Güvenlik sorunlarının gıda krizini körüklediğine dikkati çeken Touray, yeterli tedbir alınmaması durumunda bölgedeki 42 milyon kişinin gıda sorunu yaşayabileceğini kaydetti.


Touray, Mali, Burkina Faso ve Gine'de askeri yönetimlerin idareyi devraldığını hatırlatarak bu durumun, güvenlik sorunlarını körüklediğini vurguladı.


ECOWAS üyesi ülkeler, bölgede isyancılara karşı ve darbe durumunda müdahale edecek bölgesel güç oluşturma konusunda 2022'de anlaşmıştı.




#Batı Afrika
#ECOWAS
#Terör
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