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Batı medyasından 'Netanyahu savaşı iktidar için kullanıyor' iddiası: ABD endişeli

ABD'nin, bebek katili İsrail'in Gazze Kasabı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da bulunan Hizbullah Hareketi ile çatışmayı iktidarda kalma amacıyla kullanması sebebiyle endişeli olduğu belirtildi.

20:12 - 7/01/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 işgalci hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda şu ana kadar 152 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 işgalci hayatını kaybetti.

ABD merkezli "Washington Post" gazetesinin, ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin 7 Ekim sonrasında iç siyasette sıkıntılar yaşayan Gazze Kasabı Netanyahu'nun savaşı Lübnan'a genişleterek iktidarda kalmaya çalışmasından endişe ettiği ifade edildi.

ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) değerlendirmesine yer verilen haberde, işgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam etmesi ve güçlerini dağıtması sebebiyle, terör devleti İsrail'in Lübnan'daki bir savaşta zorlanacağı kaydedildi.

Hizbullah'ın "iyi eğitimli savaşçılara ve on binlerce füzeye sahip olduğu" vurgulanan haberde, ABD'nin değerlendirmesine göre Hizbullah'ın "büyük bir çatışmadan ise kaçındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yarın İsrail'i ziyaret ederek "gerilimin artmasını engellemek için somut adımları görüşeceği" bilgisine yer verildi.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden "kontrollü çatışmaların" topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik çatışma konusunda, "Diplomatik anlaşmanın yapılacağı bir zemini tercih ederiz ancak bardağın taştığı noktaya geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de İsrailli yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a "diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını" ilettiği aktarılmıştı.


#ABD
#İsrail
#Gazze Kasabı
#Netanyahu
#Lübnan
#Hizbullah
43 dakika önce
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