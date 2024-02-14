Batı Şeria’daki Filistinlilere baskın: Yerleşimci terörü iyice azdı

Gazze’de soykırım yapan ve 28 binden fazla Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da da yerleşimci terörüne alan açmaya devam ediyor. Son olarak önceki gece yerleşimci teröristler, Kabeliye, Ramallah, Masafer Yatta, Huwara ve Nablus’taki Filistinlilere saldırdı. Baskınlardan bir kısmı İsrail güvenlik güçleri eşliğinde gerçekleşirken, en az 2 Filistinli yaralandı. Adeta terör estiren yerleşimciler, Filistinlilere ait mülkleri

ateşe verdi.

GERÇEK MERMİYLE VURDU

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Asira köyünde 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. 20 yaşındaki bir Filistinli karnından yaralanırken, 16 yaşındaki bir diğer Filistinli ise elinden isabet aldı. Yaralanan 2 kişi Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yitzhar yerleşim biriminden onlarca Yahudi yerleşimci, Asira köyünün doğusunda 4 eve taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı, güvenlik kameralarını parçaladı ve bir evin önünde park halindeki aracı kundakladı.

GÜVENLİK GÜCÜ VE YERLEŞİMCİ EŞ ZAMANLI

Görgü tanıkları, yerleşimcilerin saldırısıyla İsrail güçlerinin baskınının eş zamanlı gerçekleştiğini kaydetti. Filistin ajansı Wafa'nın haberine göre ise İsrailli yerleşimciler, Nablus yakınlarındaki Huwara kasabasında da bir aracı ateşe verdi; El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde ise İsrailli yerleşimciler iki evi ve hayvan ağılını yıktı. Filistinlilerin ana geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını söken yerleşimciler, çiftçilere tehditler savurdu.

OCAK AYINDAN BERİ 186 SALDIRI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 392 kişi can verirken, 5 binden fazla Filistinli yaralandı. En az 6 bin 985 Filistinli de gözaltına alındı. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, ocak ayından bu yana Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ve mülklerine karşı 186 saldırı düzenledi.







