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Dünya

Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İşgalci İsrail güçleri bir çocuğu başından vurdu

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak şehit etti.

10:55 . 27/07/2023 Perşembe
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Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri bir çocuğu başından vurdu.

Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri bir çocuğu başından vurdu.

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak şehit etti.


Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığını ancak vefat ettiğini duyurdu.


Çocuğun kimliği ve yaşına ilişkin bilgi verilmedi.


Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, Kalkiliye kentinin batı bölgesindeki Nakkar semtine geç saatlerde baskın düzenledi.


Baskına taş ve molotofkokteyli atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullanarak cevap verdi.


İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da türlü bahanelerle Filistinlilerin ev ve iş yerlerine sık sık baskın düzenliyor.




#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria
29 dakika önce
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