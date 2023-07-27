Batı Şeria'ya baskın düzenleyen İşgalci İsrail güçleri bir çocuğu başından vurdu

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir çocuğu başından vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığını ancak vefat ettiğini duyurdu.

Baskına taş ve molotofkokteyli atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, İsrail askerleri gerçek ve plastik mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullanarak cevap verdi.