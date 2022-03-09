Dünya Batı Ukraynaya hangi silahları gönderiyor?
AVRUPA

Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken ABD ve Batılı ülkelerin Kiev yönetimine de yardımı sürüyor. Ukrayna'ya gönderilen silahlar arasında Omuzdan atılan ve Manpad hava savunma sistemleri, Stinger füzeleri ve anti-tank silahları bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Batı Ukraynaya hangi silahları gönderiyor?
Foto: Arşiv.

Ukrayna ordusu, karadan havaya atılan roketlerle, Rusya ordusundaki hava araçlarının düşürüldüğüne ilişkin videolar paylaşıyor.

  • Doğrulanan bu videolardan birinde, hava savunma sistemlerinden kaçmak için neredeyse ağaç yüksekliğinde uçan bir Rus helikopterinin vurulduğu anlar görünüyordu.

Bu paylaşımlardan Rusya hava kuvvetlerine ait jetlerin de vurulduğu anlaşılıyor.

Askeri uzmanlar, bu videoların, Batılı askeri teknolojilerin Ukrayna'da sahada hali hazırda kullanıldığına kanıt olduğu görüşünde.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'de savunma ve güvenlik alanında bir düşünce kuruluşu olan ROSİ'den akademisyen Justin Bronk, en az 20 hava aracının bu şekilde düşürüldüğüne ilişkin görüntülü kanıt olduğunu aktarıyor.

Bu rakam, Ukraynalı yetkililerin açıkladığı "48 uçak, 80 helikopter düşürdük" açıklamasından az olsa da, Rusya'nın hava sahasında üstünlük kurmakta zorlandığını da ortaya koyuyor.

Tabii Ukrayna'nın da kayıpları söz konusu.

Ancak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın henüz, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini ve hava kuvvetlerini elemine etme hedefinde başarılı olamadığını söylüyor.

Rus askerleri Ukrayna'daki televizyon ve radyo kanallarını ele geçirmeye başladı
OYNAT 00:45
Rus askerleri Ukrayna'daki televizyon ve radyo kanallarını ele geçirmeye başladı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.

Batı hangi silahları gönderiyor?

Wallace, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin en azından bir kısmını elde tutmayı başarmış olmasının Rus uçaklarını gece uçuşlarına zorladığını değerlendiriyor.

  • Omuzdan atılan ve Manpad olarak bilinen kolay taşınır hava savunma sistemleri Batı tarafından Ukrayna'ya sağlana askeri araçlardan yalnızca biri.

Bunlar Manpad'ler arasında, ABD yapımı Stinger füzeleri de bulunuyor.

Tam olarak sayısı bilinmese de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, binlerce anti-tank silahı ile binden fazla Stinger füzesinin Ukrayna ordusuna teslim edildiğini söylüyor.

CNN'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 17 bin anti-tank silahı ile 2 bin Stinger Ukrayna'ya iletildi.

İngiltere işgalin başlamasından önce 'Nlaws' isimli anti-tank roketlerinden 2 bin kadarını Ukrayna ordusuna teslim etmişti.

Toplamda 14 ülkenin Ukrayna'ya silah sağladığı biliniyor. Bunları arasında İsveç ve Finlandiya gibi NATO dışı ülkeler de var.

Almanya da bin anti-tank silahı ve 500 Stinger füzesini Ukrayna'ya gönderdi. 2.5 km menzilli, dünyanın en etkili anti - tank silahları arasında gösterilen Javelin de Ukrayna ordusuna teslim edilen Batılı silahlar arasında.

Bunların yanında, binlerce otomatik saldırı silahı, mühimmat ve tıbbi malzeme de Ukrayna'ya verildi.

Rus ordusu Irpin’de yeniden sivilleri hedef aldı: Cesetlerin toplanmasına dahi izin verilmiyor
FOTOĞRAF 17
Title
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından birçok kentte sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor.
Title
Başkent Kiev’e 20 kilometrelik mesafede olan Irpin’de de yeniden siviller hedef alındı.
Title
Rus ordusunun saldırıları sonucunda birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, eski Irpin Belediye Başkanı Vladimir Karpluk tarafından yapılan açıklamada, bölgede sivil binaların yanı sıra, şehir hastanesi ve sağlık merkezinin de vurulduğu açıklandı.
Title
Ayrıca Kızıl Haç’a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.
Title
Ayrıca Kızıl Haç’a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rus ordusu Irpin’de yeniden sivilleri hedef aldı: Cesetlerin toplanmasına dahi izin verilmiyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 14. güne girilirken, Irpin'de yeniden sivillerin hedef alındığını duyuran Irpin eski Belediye Başkanı Vladimir Karpluk, Rus ordusunun sokaklardaki cesetlerin dahi toplanmasına izin vermediğini söyledi.

Peki askeri mühimmat nasıl Ukrayna'ya sokuluyor?

İngiltere, bu silahların Ukrayna'ya sokulmasını "sağladığını" söylüyor.

  • Batılı yetkililer ise askeri malzeme tedariğinin nasıl yapıldığına ilişkin detay açıklamıyor.

Ancak bunun ülkeye komşu olan Avrupalı devletler üzerinden gerçekleştiği bir sır değil.

BBC'nin temasa geçtiği Estonya, İsveç ve Danimarka savunma bakanlıkları, askeri malzemelerinin geçen haftalarda Ukrayna'ya ulaştığını doğruladı.

Öte yandan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
DÜNYA
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

Ukraynalı keskin nişancı Olena: Üçüncü Dünya Savaşı var
DÜNYA
Ukraynalı keskin nişancı Olena: Üçüncü Dünya Savaşı var

NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı
DÜNYA
NATO'dan tepki çeken Ukrayna paylaşımı
Samsundan acı haber

Samsun'dan acı haber

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.
İlk Türk olacak

İlk Türk olacak

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden yeni varyantlara karşı uyarı.

Beş şehirden siviller tahliye edilecek.

​Savaş çığırtkanı İngiltere sadece 300 mülteci kabul etti.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan kritik zirve öncesi önemli açıklama.

​Rus ordusu Irpin'de yeniden sivilleri hedef aldı.

Kar aralıksız yağacak.

​Fransız bakan ve genel kurmay başkanı katıldı.

​ABD'den Montrö Sözleşmesi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.