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Dünya

Batı'da ölen bir köpek kadar umursanmıyor

TRT Belgesel'de 4 yıl süren Ailenin Yeni Üyesi belgeseliyle tanıdığımız Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, Gazze’de yaşanan dramı dünyanın umursamadığını söyledi. Strik, “Bugün Batı ülkesinde sokakta ölen bir köpek bile, Gazze'de veya Batı Şeria'da ölen bir insandan daha fazla umursanıyor" dedi.

04:00 - 15/11/2023 الأربعاء
Güncelleme: 01:43 - 15/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Reshad Strik

Reshad Strik

TRT World Citizen’ın düzenlediği Humanitarian Film Festival’de (İnsani Film Festivali) jüri üyesi olan Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, “Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık" dedi. Dünyanın, Filistin halkının yaşadığı dramı artık umursamaz hale geldiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Bugün Batı ülkesinde sokakta ölen bir köpek bile, Gazze'de veya Batı Şeria'da ölen bir insandan daha fazla umursanıyor. Dünya maalesef bu hale geldi. Çok üzücü bir durum bu" diye anlattı.

MEDYA HEP ES GEÇTİ

Dünyadaki insani sorunların uluslararası medyada yeterince ilgi görmediğinin altını çizen Strik, "Örneğin Gazze'de yaşananları sosyal medya olmasa bilemeyeceğiz. Bugün Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve gaddarlık. Medyanın son 30 yıldır bölgede yaşanan problemleri es geçmesiyle dünya hassasiyetini kaybetti” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN KÖYLERİNİ GEZECEK

TRT Belgesel'de 4 yıl süren Ailenin Yeni Üyesi belgeselinin, kariyeri için çok renkli bir sayfa olduğunu dile getiren Strik, aynı platformda yayınlanacak Zorlu İşler adlı başka bir programa hazırlandıklarını anlattı. Strik sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki köyleri gezip yapılması en zor işleri keşfedeceğiz. Bir meslek nasıl yapılır, ustaların günlük hayatı nasıldır, izleyenler bunların hepsini öğrenecek. Bu program bana çok şey kattı. Farklı meslekleri öğrenmek benim için de güzel bir fırsat.”



#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
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