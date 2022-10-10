BBC muhabiri Kiev'deki patlamaya canlı yayında yakalandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

BBC muhabiri canlı yayında yakalandı

O sırada canlı yayında olan BBC'nin muhabiri ise korku ve şok içerisinde ekranı terk etti. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

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