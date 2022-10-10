Dünya BBC muhabiri Kievdeki patlamaya canlı yayında yakalandı
AVRUPA

BBC muhabiri Kiev'deki patlamaya canlı yayında yakalandı

Ukrayna'nın geçtiğimiz cumartesi günü Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'nü vurmasının ardından bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşandı. O sırada canlı yayında olan BBC muhabiri ise korku ve panikle ekranı terk etti.

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Haber Merkezi Diğer
BBC muhabiri Kievdeki patlamaya canlı yayında yakalandı
Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

BBC muhabiri canlı yayında yakalandı

O sırada canlı yayında olan BBC'nin muhabiri ise korku ve şok içerisinde ekranı terk etti. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.

BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
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BBC canlı yayınında Kiev'in vurulduğu anlar
Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Kiev'deki ofisini vurdu. O anlarda bölgeden gelişmeleri aktaran BBC muhabiri, canlı yayını terk ederek uzaklaştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

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